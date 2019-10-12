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Son Dakika Spor Ragbi: 15'li Erkekler Konferans 2

Ragbi: 15'li Erkekler Konferans 2

44 dakika önce

Türkiye Ragbi Milli Takımı, Avrupa Ragbi Uluslararası Şampiyonası 15'li Erkekler Konferans 2 grup maçında Andorra'yı 36-12 yendi.

Ragbi: 15'li Erkekler Konferans 2, System.String[]

Türkiye Ragbi Milli Takımı, Avrupa Ragbi Uluslararası Şampiyonası 15'li Erkekler Konferans 2 grup maçında Andorra'yı 36-12 yendi.


Kızılcahamam İlçe Stadı'nda oynanan mücadelenin başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen milliler, taraftarların da desteğiyle sahadan 36-12'lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşma sonrası oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Mücadeleyi, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ragbi Fedarasyonu Başkanı Murat Pazan, Fedarasyon Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun tribünden izledi.

Kızılcahamam, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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