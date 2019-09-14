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Ragbi: Dostluk maçı

23 dakika önce

Türkiye Ragbi Lig milli erkek ve kadın takımları, Yunanistan'ın kadın ve erkek milli takımlarıyla dostluk maçı yaptı.

Türkiye Ragbi Lig milli erkek ve kadın takımları, Yunanistan'ın kadın ve erkek milli takımlarıyla dostluk maçı yaptı.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'deki sahada ilk maç kadınlar arasında gerçekleşti.

Türkiye Ragbi Lig Milli Kadın Takımı Yunan rakibine karşı iki yarıda da üstün oynadı. Maç 40-4 skorla Türkiye lehine tamamlandı.

Erkeklerde milliler yenildi

Daha sonra ise erkek takımları karşı karşıya geldi.

Performans olarak denk olan takımlar birbirlerine üstünlük kurmak için çaba sarfetti. Karşılaşmayı 38-24 Yunanistan takımı kazandı.

Maçlar sonrası oyuncular birbirlerini tebrik etti.

Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız, AA muhabirine erkek ve kadın milli takımlarının son yıllarda önemli gelişim kaydettiğini söyledi.

Yapılan dostluk maçının oyuncuların uluslararası tecrübelerini artırdığını belirten Yıldız, "Kadınlar liginde beş takımımız var ve geçen yıl kadınlarda ilk maçımızı İtalya ile yaptık. Kadınlarda önemli gelişim sağlıyoruz. Yunan takımına göre daha iyiyiz. Öte yandan, geçen yıl erkeklerde dünya kupası etkinliğine davet edildik. Oynadığımız dört maçın üçünden galip ayrıldık." diye konuştu.

Ragbi: Dostluk maçı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:37 Kaynak: AA
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