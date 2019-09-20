Ragbi Dünya Kupası'nın resmi maç düdüğü Japonya'ya ulaştı

Japonya'da düzenlenecek Ragbi Dünya Kupası'nın resmi maç düdüğü, Türkiye dahil 27 ülkeyi kapsayan bisiklet yolculuğunun ardından bu ülkeye ulaştı.

DHL Express'in resmi lojistik ortağı olduğu Ragbi Dünya Kupası 2019, Tokyo Stadyumu'nda Japonya ve Rusya arasında gerçekleştirilen açılış müsabakasıyla başladı.

Organizasyon öncesinde DHL Express'in desteklediği iki bisikletçi James Owens ile Ron Rutland, bu karşılaşmanın başlama düdüğünü 7,5 ay süren yolculukla 2015 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan İngiltere'den Japonya'ya taşıdı.