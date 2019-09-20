Ragbi Dünya Kupası'nın resmi maç düdüğü Japonya'ya ulaştı
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Japonya'da düzenlenecek Ragbi Dünya Kupası'nın resmi maç düdüğü, Türkiye dahil 27 ülkeyi kapsayan bisiklet yolculuğunun ardından bu ülkeye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:10 Kaynak: AA
Japonya'da düzenlenecek Ragbi Dünya Kupası'nın resmi maç düdüğü, Türkiye dahil 27 ülkeyi kapsayan bisiklet yolculuğunun ardından bu ülkeye ulaştı.
DHL Express'in resmi lojistik ortağı olduğu Ragbi Dünya Kupası 2019, Tokyo Stadyumu'nda Japonya ve Rusya arasında gerçekleştirilen açılış müsabakasıyla başladı.
Organizasyon öncesinde DHL Express'in desteklediği iki bisikletçi James Owens ile Ron Rutland, bu karşılaşmanın başlama düdüğünü 7,5 ay süren yolculukla 2015 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan İngiltere'den Japonya'ya taşıdı.
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