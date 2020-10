Ragbi Federasyonu Başkanı Pazan'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arıcıoğlu'na ziyaret

Ragbi sporu ve branşın geliştirilmesi için Balıkesir'e gelerek spor tesislerini inceleyen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, programı kapsamında Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, popüler branşların dışında yeni spor branşlarla de çalışmalar yapmak istediklerini söyleyen Arıcıoğlu, "Spor kulüplerimiz, federasyonlarımız, spor camiamızın her ferdi bizler için çok önemli. Üretilecek her proje, gelecek her öneri bizler için çok anlamlı. Özellikle spor kulüplerimiz ve okul sporlarımızda çocuklarımızı, gençlerimizi yeni spor branşları ile tanıştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan da Balıkesir'de branşın yaygınlaşması ve çalışmaların başlaması için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini belirtti.