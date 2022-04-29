Ragbi Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi - Son Dakika
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Ragbi Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi

29.04.2022 14:01

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Ligi Güney Grup'ta yapacağı maçlar öncesinde Edirne'de kampa girdi.

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Ligi Güney Grup'ta yapacağı maçlar öncesinde Edirne'de kampa girdi.

Milli takım, Şükrü Paşa Atletizm Sahası'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue, AA muhabirine, Avrupa Konferans 2 Ligi Güney Grup'ta 7 Mayıs'ta Bulgaristan'la deplasmanda yapacakları müsabakaya yoğun şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Bulgaristan Milli Takımı'nın da favori takımlardan olduğunu belirten Ngue, şunları kaydetti:

"İlk iki maçımızı grupta kaybettik o yüzden biraz daha fazla çalışıyoruz. Seçeneğimiz kalmadı bundan sonra son şansımız yenmek. Gerçekten zor olacak ama zoru severiz her zaman. Çok iyi hazırlanıyoruz, içimiz rahat. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 7 Mayıs'ta maçımızı oynayacağız. Bulgaristan'dan sonra da müsabakalar devam edecek. 21 Mayıs'ta Bosna Hersek Milli Takımı ile maçımız var o maçı da Edirne'de yapacağız."

Ragbi Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi
Ragbi Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi
Ragbi Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi
Ragbi Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi

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KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı başladı KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ragbi Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi - Son Dakika


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