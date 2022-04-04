SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası

04.04.2022 12:46

SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa ŞampiyonasıErkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- Türkiye Ragbi Büyük Erkekler Milli Takımı, 5-6 Haziran tarihlerinde Avrupa Ragbi Erkekler 7'li Konferans Şampiyonası için son hazırlıklarını Aksaray'da sürdürüyor.

SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- Türkiye Ragbi Büyük Erkekler Milli Takımı, 5-6 Haziran tarihlerinde Avrupa Ragbi Erkekler 7'li Konferans Şampiyonası için son hazırlıklarını Aksaray'da sürdürüyor. Milli takım, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 12 takımın katılacağı turnuvada şampiyon olmayı hedefliyor.

Türkiye Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Chrokee Slyvain Ngue,"Sırbistan'da gerçekleşecek olan müsabaka için aralıksız çalışıyoruz. Bulgaristan maçı ile turnuvalara başlayacağız. Bu maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Avrupa'nın favori takımlarından biri olan Bulgaristan takımına ilk karşılaşmada kaybetmiştik. Şu anda tek hedefimiz bu maçı kazanmak. Takım olarak geçen sezona göre daha iyiyiz. Bu yıl takıma genç oyuncuları da dahil etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz deneyimli ve genç oyuncuları harmanlayıp ortaya güçlü bir takım çıkarabilmek. Aksaray'da ikinci kampımız çok verimli geçiyor. Bizim de hedefimiz öncelikle Avrupa 7'li Konferans Şampiyonası'ndan madalya kazanmak ardından da olimpiyatlara katılmak" dedi.

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Ragbi Milli takım kaptanı Yasin Bakar ise, "Haziran ayında Sırbistan'da gerçekleşecek olan 7'li Ragbi Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İdmanlarımızı genel olarak fizik ve kondisyon üzerine yapıyoruz. 15'li Ragbi ise 7 Mayıs Cumartesi günü Bulgaristan'da oynanacak. 15 Mayıs'ta ise Edirne'de Bosna Hersek takımını konuk edeceğiz. Bu iki maç tek maç usulü yapılacak. Takımımıza güveniyoruz, hedefimiz turnuva şampiyonu olmak" diye konuştu.

SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
SPOR Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası

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Kaynak: DHA

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