Son Dakika Haberleri: Ragbiciler Kupayı Rektör Bilgiç'e Takdim Etti

Ragbiciler Kupayı Rektör Bilgiç'e Takdim Etti

15 dakika önce

Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Erkek Ragbi Takımı, Şampiyonluk kupasını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'e takdim etti.

Ragbiciler Kupayı Rektör Bilgiç'e Takdim Etti, System.String[]
Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Erkek Ragbi Takımı, Şampiyonluk kupasını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'e takdim etti.

26-29 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Erkek Ragbi Takımı ile aynı şampiyonada üçüncülükle zirveye ortak olan Kadın Ragbi Takımı, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i ziyaret etti. Belek'te özel bir otelde gerçekleştirilen Ragbi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk kupasını kaldıran Erkek Ragbi Takımı ile Türkiye üçüncülüğüne uzanan Kadın Ragbi Takımı, elde ettikleri kupaları Rektör Bilgiç'e takdim ettiler.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Soner Çankaya'nın eşliğinde rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, başarılı ragbiciler şampiyona serüvenini ve yaşadıkları mutluluğu Rektör Bilgiç'le paylaştılar. Yoğun ve özverili bir çalışmayla çifte kupayı OMÜ'ye kazandırmaktan ötürü gurur duyduklarını belirten genç ragbiciler, verdikleri destekten dolayı Rektör Bilgiç'e şükranlarını sundular.

Her bir sporcuyu gönülden tebrik eden Rektör Bilgiç ise üniversitenin eğitim alanındaki hizmetlerinin yanı sıra sportif faaliyetleriyle de öne çıktığını ve bu emeklerinin karşılığını elde ettiği şampiyonluk ve kupalarla aldığını vurguladı. Rektör Bilgiç OMÜ'lü sporcuların gösterdikleri bu performanslarla gelecek yıllarda da ışık saçmaya devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Ziyarette, başarılarıyla göz dolduran OMÜ'lü genç ragbiciler, Rektör Bilgiç'le selfie çektirip, kazandıkları kupalarla objektiflere poz verdiler. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:01 Kaynak: İHA

Belek, Antalya, Sait Bilgiç, Rektör, Spor
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