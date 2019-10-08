Son Dakika Haberleri: Ragbicilerden, Acar'a ziyaret
Son Dakika Güncel Ragbicilerden, Acar'a ziyaret

Ragbicilerden, Acar'a ziyaret

1 saat önce

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Filiz Çıkırıkçı ile yöneticiler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Ragbicilerden, Acar'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Filiz Çıkırıkçı ile yöneticiler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Ragbi Federasyonu Asbaşkanı Bülent Güler, Genel Sekreter Ömer Faruk Gümrah, Kızılcahamam Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Nahit Şahin ile milli takım teknik heyeti de yer aldı.

Federasyon yöneticileri, Acar'ı, 12 Ekim'de Kızılcahamam İlçe Stadı'nda yapılacak Türkiye- Andorra milli maçına davet etti.

Acar'a milli takım forması da hediye edildi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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