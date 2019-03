Rage 2'nin çorak arazisi oldukça zorlu bir yer, ancak oyun size kendi yolunuzu çizmeniz için yeterli özellikleri sağlıyor. 14 Mayıs 'ta PS4, Xbox One ve PC için çıkacak olan oyunun en yeni fragmanı, Last Ranger'ın kapasitesini gösteriyor.Grav-Dart silahının düşmanları fırlatma gücünden tutun, hasar emmenizi sağlayan Vortex özelliğine kadar bu uçsuz bucaksız çölde düşmanlarınızı alt edip hayatta kalmanızı sağlayacak oldukça fazla özel güç mevcut.Yeni yayınlanan fragmanla beraber oyunun vahşi yönü ortaya çıkıyor. Güçlü silahlarla düşmanlarınıza kaşı vahşi bir mücadele vereceğiniz oyun, şu an ön siparişle satın alınabiliyor. Oyun hakkındaki detayları takip etmek ve ön siparişte bulunmak için, buraya tıklayarak oyunun resmi satış sayfasına ulaşabilirsiniz.