Rahat, güvenli ve şık... Erkeğin ev hali - Son Dakika

Rahat, güvenli ve şık... Erkeğin ev hali

30.01.2021 07:37
Rahat, güvenli ve şık... Erkeğin ev hali, System.String[]

Geçen yıl ortaya çıkan ev giyiminin önlenemez yükselişi, 2021'in ilk ayında da sürüyor.

Geçen yıl ortaya çıkan ev giyiminin önlenemez yükselişi, 2021'in ilk ayında da sürüyor. Rahat ve güvende hissettirecek eşofman altları, bol tişörtler, sweatshirt'ler ve spor giyim parçaları, bu dönemde çoğumuzun giyinip kuşanırken ilk tercihi... Yalnızca evde değil açık havada yapılan arkadaş buluşmaları, yürüyüşler ve hatta toplantılara bile bu rahat kıyafetler eşlik ediyor.

Özellikle erkekler için son yıllarda popüler olan jogger pantolonlar, hem rahatlığı hem de havalı duruşlarıyla ev tarzının kurtarıcı parçalarından biri. Lastikli beliyle konforlu, tok duruşu ve kesimiyle de birçok ortama kolayca uyarlanabiliyor.

Gömlek, kazak ve altına sneakers eşleştirmesiyle şık bir görünüm kazandırırken, sweatshirt ve şişme montlarla daha sportif bir stil yaratıyor. Yalnızca jogger pantolonlar değil elbette, modern erkeğin 'ev hali' gardırobunda rahatlık ve şıklık vaat eden başka parçalar da var:

DÜZ TİŞÖRT

Düz bir tişört, rahat giyim tarzının olmazsa olmazı ve ilk aşamasıdır. Daha kalın ve dokulu kumaşı olan, vücudunuza oturmayan bir model seçerseniz, rahat ve aynı zamanda daha modern bir görünüm elde edersiniz. V ya da bisiklet yaka tercih etmek size kalmış ancak son yıllarda bisiklet yakalı modellerin daha gözde olduğunu söyleyebiliriz.

EŞOFMAN ALTI

Jogger pantolonlar her ne kadar farklı ortamlara daha rahat uyarlanabiliyor olsa da eşofmanın sağladığı rahatlığı yeterince vermiyor. Vücudunuzu tayt gibi sarmayan, kaliteli bir eşofman altı her daim vazgeçilmez olacaktır. Görünümünüzü bir üst seviyeye taşımak için kaşmir, yün ya da ipek kumaştan olanları da tercih edebilirsiniz.

KAPÜŞONLU SWEATSHIRT

Şüphesiz son yılların en stil sahibi parçalarından biri de kapüşonlu sweatshirt'ler... Neredeyse 7'den 70'e her yaş grubunu cezbeden bu zamansız parça, ev ve sokak giyiminin yıldızlarından biri. Çok popüler olduğu için düz, desenli ve neredeyse her renkte seçeneğini bulmak da mümkün. Kış aylarında açık havada giymek ve bu sırada vücut ısınızı dengelemek istiyorsanız, çeşitli kalınlıklarda ve materyallerde bulmanız mümkün.

BASIC SWEATSHIRT

Kapüşonlu olanlar evde yeterince rahat hissettirmiyorsa, düz ve bisiklet yaka olanların da çok kullanışlı ve zamansız olduğunu unutmayın. Daha uzun yıllar kullanmak için pamuklu kumaştan olanları tercih edebilirsiniz.

SPOR AYAKKABI

Bu konforlu görünümlere elbette en çok sneakers yakışıyor. Evde eşofman ve sweatshirt'ünüzle vakit geçirirken görünümünüzü spor ayakkabı, mont, güneş gözlüğü ve şapkayla tamamlayarak dışarıya çıkmaya da hazır hale gelebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

Siyah ya da gri tonlarını tercih ederek kapüşonlu sweatshirt'ün kullanım alanını genişletebilirsiniz. Pull & Bear 159.95 lira

Sıcacık hırkalar da ev giyiminin kurtarıcılarından. Özellikle kare desenli olanlar oldukça popüler. Beymen Academia, 479 lira

Bu jogger pantolonu ister sweatshirt ve spor ayakkabıyla, ister oduncu gömlek ve postalla tamamlayın. H&M, 199 lira

Canlı renklerde bir tişört seçip enerjinizi yükseltebilirsiniz. Les Benjamins 299 lira

Blok desenli bu sweatshirt hem rahat hem de stil sahibi duruyor. Mavi 77.99 lira

Garanticiler için klasik modeller her zaman kurtarıcı olacaktır. Adidas, 292 lira

Rahat bir sneakers'ın yeri her zaman ayrıdır. Reebok'tan seçtik. 233 lira

Fermuarlı modeller de çok kullanışlı oluyor. WWF Market'te birçok seçenek var. 365 lira

Minimal beyaz bir tişört gardıropların demirbaş parçalarından... Re-clo, 89.99 lira

Stilinize son dokunuş, şık bir kasket olabilir... Seçiminizi klasik renklerden yana yapmanızı öneririz. Columbia, 153.93 lira

Rahat, güvenli ve şık... Erkeğin ev hali

Münir Karaloğlu, Bisiklet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Rahat, güvenli ve şık... Erkeğin ev hali - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

AB'den skandal karar! Üye ülkelerin tesislerinde üretilen aşılar izinsiz satılamayacak Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı "Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti Aile içi kavga ölümle bitti! Oğlunu bıçaklayarak yaralayan baba intihar etti Suç örgütüne yapılan baskında ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş pasaport bulundu Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisinde ilk adımı attı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilişkisinde ilk adımı attı         
00:47
Bursasporlu Ali Akman, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a gidiyor Bursasporlu Ali Akman, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a gidiyor         
00:27
Başakşehir, Okan Buruk'un yerine Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı Başakşehir, Okan Buruk'un yerine Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı         
23:48
K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor         
22:31
Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret         
22:16
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Bielsa açıkladı! Galatasaray'ın gündemindeki Alioski, Ledds United'da kalıyor Bielsa açıkladı! Galatasaray'ın gündemindeki Alioski, Ledds United'da kalıyor         
20:05
Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu         
19:33
Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti         
16:59
Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti         
16:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 08:03:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rahat, güvenli ve şık... Erkeğin ev hali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei