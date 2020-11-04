'RAHAT NEFES ALMAYACAĞIZ'

Bengü, İzmir depremindeki tüm sorumlularının ceza almalarını

beklediğini söyledi. Instagram'dan açıklama yapan şarkıcı, "Ufacık bebekleri

annesiz bırakan tüm sorumluların acilen ifşa edilip, cezalarının çektiği günü

görmeyi bekliyoruz. Biz anneler bunu görmeden rahat bir nefes almayacağız"

notunu düştü. Bir takipçisinin, "Bunun için anneye gerek yok. O yavruların acısını

iliklerimize kadar hissettik" yorumuna Bengü, "Hiçbir zaman ayırmam, ayırmadım.

Vicdanı olan her insanoğlu bu acıyı iliklerine kadar hisseder. İlla anne olmaya

gerek yok" karşılığını verdi.& ;