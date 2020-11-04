'RAHAT NEFES ALMAYACAĞIZ'

Bengü, İzmir depremindeki tüm sorumlularının ceza almalarını
beklediğini söyledi. Instagram'dan açıklama yapan şarkıcı, "Ufacık bebekleri
annesiz bırakan tüm sorumluların acilen ifşa edilip, cezalarının çektiği günü
görmeyi bekliyoruz. Biz anneler bunu görmeden rahat bir nefes almayacağız"
notunu düştü. Bir takipçisinin, "Bunun için anneye gerek yok. O yavruların acısını
iliklerimize kadar hissettik" yorumuna Bengü, "Hiçbir zaman ayırmam, ayırmadım.
Vicdanı olan her insanoğlu bu acıyı iliklerine kadar hisseder. İlla anne olmaya
gerek yok" karşılığını verdi.& ;
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