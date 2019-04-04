Rahatlatma Konusunda Seviye Atlamış Şeyler

Sizlere daha önce mükemmeliyetçilerle ilgili pek çok video hazırladım. Bu video da rahatlatıcı bir video oldu bence. Şahsen ben sizler için hazırlarken çok keyif aldım.

Sizlere daha önce mükemmeliyetçilerle ilgili pek çok video hazırladım. Bu video da rahatlatıcı bir video oldu bence. Şahsen ben sizler için hazırlarken çok keyif aldım.

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