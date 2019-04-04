Rahatlatma Konusunda Seviye Atlamış Şeyler
1 saat önce
Sizlere daha önce mükemmeliyetçilerle ilgili pek çok video hazırladım. Bu video da rahatlatıcı bir video oldu bence. Şahsen ben sizler için hazırlarken çok keyif aldım.
Sizlere daha önce mükemmeliyetçilerle ilgili pek çok video hazırladım. Bu video da rahatlatıcı bir video oldu bence. Şahsen ben sizler için hazırlarken çok keyif aldım.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:26 Kaynak: Youtube
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor
Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti