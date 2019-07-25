Rahatlığa bak! Bilal'e üç el ateş edip iki bira içmiş

BILD, ırkçı saldırganın uğrak yeri olan birahanenin sahibi Dirk Ruthofer ile konuştu. Ruthofer, "Pazartesi buraya geldi ve 'Ben bir mültecinin üzerine ateş ettim' dedi. Ardından iki birasını içti. Biz onu ciddiye almadık tabi" dedi. Kendisinin nazi olmadığını söyleyen birahane sahibi Ruthofer, daimi müşterileri arasında Türk, Boşnak, Sırp ve Hırvatların bulunduğunu belirtirken, "Benim için biri siyah veya yeşil olmuş fark etmez. Önemli olan içtiğinin parasını ödemesi" dedi.
Roland K. ile ilgili ayrıca, "Son altı aydır onu az görüyordum. Sosyal yardımla geçiniyordu. Kasap olduğu için onunla yemek üzerine konuştuk" bilgisini de veren Ruthofer, Roland K.'nın 1.5 yıldır sürekli birini öldüreceğini anlattığını da söyledi. Avcılar
derneğine üye olan bir kız çocuğu babası Roland K., 2016'da eşinden boşanmış. Kamyon şoförlüğü yapan saldırgan 1.5 yıl önce de işini kaybetmiş.