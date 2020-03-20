Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı - Son Dakika

Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı

7 saat önce

Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı Vurdumduymaz yolcunun o anları saniye saniye kaydedildi Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkıp devrilen midibüs üzerine doğru gelirken kılını bile kıpırdatmayıp sadece seyreden adam pes dedirtti.

Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı

Vurdumduymaz yolcunun o anları saniye saniye kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkıp devrilen midibüs üzerine doğru gelirken kılını bile kıpırdatmayıp sadece seyreden adam pes dedirtti. Kaza anı ve durakta bekleyen yolcunun sakinliği güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Serik ilçesi Orta mahallede işler caddesi kavşağında meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen bir otomobil kavşakta seyir halindeki sürücüsü belli olmayan 07 C 82531 plakalı midübüse çarptı. çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrilip yolda yaklaşık 50 metre sürüklendi. Boş olan midibüs bir otobüs durağına metreler kala durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşup araçtaki sürücüyü çıkartı. Sürücü kazadan yara almaktan kurtulurken, durakta bekleyen bir yolcunun yaşananlara rağmen yerinden bile kalkmaması dikkat çekti. Midibüs kontrolden çıkıp devrilerek üzerine gelmesine rağmen yerinden kalkmayan, hatta kılını bile kıpırdatmayan adal, midibüs durduktan bir süre sonra kalkıp oley yerine gitti. Midibüsün durağa metreler kala durmasına rağmen adamın rahatılığı 'Pes' dedirtti.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen midübüs de yolcu bulunmaması olası bir felaketi önlerken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafik ışıkları ve bir evin panjurları zarar gördü. Midübüs sürücüsü ayakta tedavi edilirken, otomobil sürücüsü olay sonrası kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rahatlığın böylesi... Devrilen midibüs üzerine doğu gelirken kılı bile kıpırdamadı

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:21 Kaynak: İHA

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