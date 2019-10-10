Son Dakika Haberleri: Rahatlığın böylesi pes artık dedirtti
Son Dakika Güncel Rahatlığın böylesi pes artık dedirtti

Rahatlığın böylesi pes artık dedirtti

26 dakika önce

İstanbul'da trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayaklarını sarkıtarak seyahat eden bir kişiyi gören sürücüler şoke oldu.

İstanbul'da trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayaklarını sarkıtarak seyahat eden bir kişiyi gören sürücüler şoke oldu. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan aracın trafikte uzun süre seyrettiği görüldü.

Olay, her gün binlerce aracın kullandığı Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte seyreden bir aracın bagaj kısmında ayakları sarkık bir şekilde bir kişinin seyahat ettiğini gören diğer sürücüler şoke oldu. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan araç sürücüsü ve bagajda bulunan kişi, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre seyahat etti. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yarı kapalı bagajdan bir kişinin ayaklarının sarkıtarak seyahat ettiği tehlikeli anlar görünüyor.

(İHA)

Rahatlığın böylesi pes artık dedirtti

Küçükçekmece, İstanbul, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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