Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti - Son Dakika

Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti

25.03.2021 23:24

Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti Çaldığı televizyonu çarşafa bağlayarak aşağıya indiren hırsız, sokakta karılaştığı bina sakinlerine çevrede güvenlik kamerası olup olmadığı sordu Aynı binada iki daireye giren hırsız, güvenlik kameralarına...

Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti

Çaldığı televizyonu çarşafa bağlayarak aşağıya indiren hırsız, sokakta karılaştığı bina sakinlerine çevrede güvenlik kamerası olup olmadığı sordu

Aynı binada iki daireye giren hırsız, güvenlik kameralarına yakalandığını anlayınca çaldığı eşyaları bırakıp kaçtı

DENİZLİ - Denizli'de ev sahiplerinin misafirlikte olduğu anı fırsat bilen hırsızların rahatlığı pes dedirtti. Çaldığı televizyonu çarşafa bağlayarak aşağıya indiren hırsız, sokakta karılaştığı bina sakinlerine çevrede güvenlik kamerası olup olmadığı sordu. Aynı binada iki daireye giren hırsız, güvenlik kameralarına yakalandığını anlayınca çaldığı eşyaları bırakıp kaçtı.

Olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde misafirliğe giden Karagözoğlu ailesi eve geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Yatak odalarının dağınık olduğu fark eden aile üyeleri, balkon kapılarına baktıklarında ise camının kırıldığını ve yerdeki ayak izlerini fark etti. Olay sonrası hem komşularını hem de polis ekiplerini arayarak yardım istedi. O esnada çevrede şüpheli şahısları arayan apartman sakinlerini fark edince araçtan inerek yanlarına gelen hırsız, "Güvenlik kamerası var mı?" diye sordu. "Güvenlik kamerası var" cevabını alan hırsız, otomobiline binerek kayıplara karıştı.

Evin etrafında iz arayan aile, komşularının bahçesinde kumandası ile çarşafa sarılmış ve paketlenmiş halde televizyonlarını buldu. Televizyonun zarar görmemesi için defalarca saran ve düğümleyen hırsız, çarşafları halat haline getirerek televizyonu aşağıya sarkıttıkları ortaya çıktı. Yapılan incelemede şüphelinin camdan girdiği ilk daireden 2 adet tektaş yüzük ile 1 adet televizyon çaldığı ortaya çıktı. Daha sonra zorlayarak alt kattaki daireye giren hırsızın, kimsenin içeriye girememesi için kapıyı arkadan kilitlediği, çalacak bir şey bulamayınca geldiği gibi tekrar kapıdan çıkıp gittiği belirlendi.

Hırsızın sorusu pes dedirtti

Soruyu soran kişinin hırsız olduğundan şüphelendiğini belirten Cevat Güler, "Evde oturuyordum. Komşunun oğlu geldi ve 'Ağabey eve hırsız girmiş' dedi. Gelip baktığımızda yerdeki ıslaklıkların yeni olduğunu fark ettik. Sokağı dolaşmaya çıktık. Yanıma aldığım bir arkadaş ile birlikte arka tarafa gittik. Arka tarafta beyaz bir araba vardı. Adam arabadan iner inmez 'Kamera var mı?' diye sordu. Bizde 'Komşunun kamerası var' dedik. Bizim cevabımızın ardından adam direksiyona geçerek farları yaktı ve gitti. Yanında bir tane de bayan vardı" dedi.

"Kılıfın bir parçası ile televizyonu sarmışlar, diğer parçasıyla da aşağıya sarkıtmışlar"

Eşinin iki yüzüğünün çalındığını belirten Soner Karagözoğlu ise, şöyle konuştu:

"Akşam 19.30 sıralarında yemek için annemlere gittik. 21.30 sıralarında tekrar eve geldik. Eve girdiğimizde yatak odasının dağıldığını fark ettim. Hanımıma neden dağınık olduğunu sordum. Baktığımızda yorganının kılıfının sökük olduğunu fark ettim. Kılıfın bir parçası ile televizyonu sarmışlar, diğer parçasıyla da aşağıya sarkıtmışlar. Alt katta bir zarar var mı dite baktık. Oraya sadece girip çıkmışlar, zaten kiracımız yeni taşınıyordu. Televizyonu da yan taraftaki bahçeye bırakmışlar. Biz tam üzerine gelince alamadan gitmişler"

Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti

Pamukkale, Hürriyet, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden, göreve gelmesinden sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi! İmza attığı gafla alay konusu oldu Biden, göreve gelmesinden sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi! İmza attığı gafla alay konusu oldu Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak Güney Kıbrıs'ta çirkin saldırı! Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurdular Güney Kıbrıs'ta çirkin saldırı! Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurdular Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü
Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı         
23:34
Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden bakan olacağı için ayrıldığı iddia edildi Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden bakan olacağı için ayrıldığı iddia edildi         
23:18
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
22:22
Lise müdür yardımcısı kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu Lise müdür yardımcısı kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu         
22:00
Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir         
21:35
Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi         
21:24
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı         
16:59
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton         
16:38
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 23:49:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız soyduğu bina sakinleriyle sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei