Son Dakika Haberleri: Rahatsız edici simit satışına 320 TL ceza
Son Dakika Güncel Rahatsız edici simit satışına 320 TL ceza

Rahatsız edici simit satışına 320 TL ceza

7 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında vatandaşları rahatsız edecek şekilde simit satışı yapan şahsa 320 TL ceza kesildi.

Rahatsız edici simit satışına 320 TL ceza, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında vatandaşları rahatsız edecek şekilde simit satışı yapan şahsa 320 TL ceza kesildi.


İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'ne ait 5 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Erenler Mahallesi 3636 ada, 1 nolu parseldeki ve Yenişehir Mahallesi 2522 adat 3 nolu parseldeki kaçak inşaatlar hakkında yıkım kararı verildi. Zabıta Müdürlüğü dosyasında yer alan maddede ise İzmit şehir merkezinde vatandaşları rahatsız edecek şekilde simit satışı gerçekleştiren bir vatandaşa 320 TL cezai işlem uygulandı. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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