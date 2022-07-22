RAHATSIZ ETTİĞİ İDDİASIYLA EVE ÇAĞIRDIKLARI KİŞİYİ ÖLDÜREN KARI- KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika
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RAHATSIZ ETTİĞİ İDDİASIYLA EVE ÇAĞIRDIKLARI KİŞİYİ ÖLDÜREN KARI- KOCA TUTUKLANDI

22.07.2022 14:53

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde Ramazan Ordu'yu (43), sosyal medyadan rahatsız ettiği iddiasıyla tartışıp çağırdıkları evde sopayla döverek öldüren T.Ö. (35) ve kocası S.Ö. (35) tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde Ramazan Ordu'yu (43), sosyal medyadan rahatsız ettiği iddiasıyla tartışıp çağırdıkları evde sopayla döverek öldüren T.Ö. (35) ve kocası S.Ö. (35) tutuklandı. Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K. ise serbest bırakıldı.

Bolvadin'e bağlı Dipevler köyü köprüsü yolunda önceki gün saat 09.00 sıralarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Ramazan Ordu'ya ait olduğu saptandı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, otomobille gelen biri kadın 2 kişinin Ramazan Ordu'nun cesedini yol kenarına atıp, uzaklaştığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin T.Ö. ve kocası S.Ö. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, Dipevler köyünde gözaltına aldı. Çift, ifadelerinde Ramazan Ordu'yu sopayla döverek öldürdüklerini itiraf etti.

ARKADAŞI GETİRMİŞ

T.Ö.'nün, Ramazan Ordu'nun kendisini sosyal medya ve cep telefonundan rahatsız ettiğini kocası S.Ö.'ye anlattığı, bunun üzerine çiftin plan yaparak Ramazan Ordu'yu eve davet ettikleri ortaya çıktı. Çiftin, 19 Temmuz günü eve gelen Ordu'yu sopayla döverek öldürdükleri saptandı. Jandarma, Ramazan Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K.'yi de gözaltına aldı.

KARI- KOCA TUTUKLANDI

T.Ö. ile kocası S.Ö. ve V.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.Ö. ve kocası S.Ö. tutuklanarak, Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. V.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Jandarma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RAHATSIZ ETTİĞİ İDDİASIYLA EVE ÇAĞIRDIKLARI KİŞİYİ ÖLDÜREN KARI- KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: RAHATSIZ ETTİĞİ İDDİASIYLA EVE ÇAĞIRDIKLARI KİŞİYİ ÖLDÜREN KARI- KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika
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