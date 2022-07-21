3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sosyal medyadan rahatsız ettiği için tartıştıkları Ramazan Ordu'yu eve çağırıp, sopayla döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ö. ile kocası S.Ö. ve V.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden S.Ö., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna 'Namus' yanıtını verdi.
Son Dakika › Güncel › Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar (2) - Son Dakika