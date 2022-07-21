Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar (2)

21.07.2022 14:54
Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar (2)

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDEAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sosyal medyadan rahatsız ettiği için tartıştıkları Ramazan Ordu'yu eve çağırıp, sopayla döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ö. ile kocası S.Ö. ve V.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sosyal medyadan rahatsız ettiği için tartıştıkları Ramazan Ordu'yu eve çağırıp, sopayla döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.Ö. ile kocası S.Ö. ve V.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden S.Ö., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna 'Namus' yanıtını verdi.


YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede Karı koca çift tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptı Karı koca çift tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptı
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Karahisar, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
14:20 Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarını açtı
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
14:13 Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi
14:13 Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit tuttu
13:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı
13:47 İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 14:55:44. #1.13#
SON DAKİKA: Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement