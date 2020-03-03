Rahatsızlanan Afgan uyruklu kişide koronavirüs şüphesi - Son Dakika
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Rahatsızlanan Afgan uyruklu kişide koronavirüs şüphesi

6 saat önce

SİVAS'ta Afganistan uyruklu Najibullah Sultani (29), yüksek ateş ve grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Rahatsızlanan Afgan uyruklu kişide koronavirüs şüphesi, System.String[]
SİVAS'ta Afganistan uyruklu Najibullah Sultani (29), yüksek ateş ve grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Sultani'yi karşılayan hastane personelinin özel tulum giyerek, maske taktıkları görüldü.

Sivas'ın Ferhatbostan mahallesinde oturan Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetleriyle rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne getirilen Sultani, bir süre acil servis önünde ambulans içerisinde bekletildi. Acil servisin ve hastanın alınacağı odanın hazır hale getirilmesinin ardından ambulanstan indirilen Sultani, gözlem altına alındı. Bu arada hastane personelinin özel tulum giyerek, maske taktıkları görüldü. Gözlem altına alınan Sultani'ye kesin teşhis amaçlı gerekli tetkiklerin uygulanacağı öğrenildi.


- Sivas
Afganistan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:05 Kaynak: DHA
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