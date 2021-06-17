Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi - Son Dakika

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Bugün İzmir'deki HDP il binasına giren silahlı bir saldırgan, etrafa ateş açtı. Bu sırada ekipler olay yerine sevk edildi, partide çay servisi yapan bir kadın ise hayatını kaybetti.

ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞ

HDP İl Başkanlığı'nda O.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Şüpheli O.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ACILI ANNE YIKILDI

Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz ise olayın yaşandığı binanın önüne geldi. Acılı anne, "Açın, kızımın yüzünü göreyim." diyerek feryat etti.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.