Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan balıkçının yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti
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Rahatsızlanan balıkçının yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

6 saat önce

Rize'nin Ardeşen ilçesi açıklarındaki bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan 41 yaşındaki Kadir Kirdemir, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlanan balıkçının yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti, System.String[]

Rize'nin Ardeşen ilçesi açıklarındaki bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan 41 yaşındaki Kadir Kirdemir, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden alınarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan denize açılan bir balıkçı teknesinin içerisinde bulunan 41 yaşındaki Kadir Kirdemir isimli vatandaş, teknenin Rize'nin Ardeşen ilçesi açıklarında bulunduğu sırada rahatsızlaştı. Olayı fark eden tekne içerisindekiler Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi. Ekipler Ardeşen ilçesinden yaklaşık 16 mil açıkta bulunan tekneye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kirdemir, buradan Ardeşen Limanı'na getirildi. Limanda bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Kirdemir'e apandist teşhisi konulduğu öğrenildi. - RİZE

Ardeşen, Ordu, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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