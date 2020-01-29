Rahatsızlanan bebek öldü - Son Dakika

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Rahatsızlanan bebek öldü

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, rahatsızlanıp kalbi duran Suriye uyruklu 2,5 aylık Muhammed Z., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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ADAPAZARI'nda, rahatsızlanıp kalbi duran Suriye uyruklu 2,5 aylık Muhammed Z., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Adapazarı'nda yaşayan Suriye uyruklu ailenin 2,5 aylık bebekleri Muhammed, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Aile, durumu 112 Acile bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi, kalbi durduğu belirlenen bebeğe kalp masajı yaparak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Yapılan müdahaleyle minik bebeğin kalbi çalıştırıldı. Ancak bir süre sonra balbi tekrar duran minik bebek, kurtarılamadı.Bebeğin cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, çocuğun annesi bebeğin mama yedikten sonra fenalaştığını söyledi.


Adapazarı, Suriye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
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