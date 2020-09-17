Rahatsızlanan Bülent Ersoy'un durumu hakkında açıklama - Son Dakika

Rahatsızlanan Bülent Ersoy'un durumu hakkında açıklama

Rahatsızlanan Bülent Ersoy'un durumu hakkında açıklama İzmir'de, mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içerisinde taburcu edileceği açıklandı.

Rahatsızlanan Bülent Ersoy'un durumu hakkında açıklama

İZMİR - İzmir'de, mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içerisinde taburcu edileceği açıklandı.

Türk sanat müziğinin Divası olarak bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen Bülent Ersoy, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün içerisinde normal hayatına döneceğini yazmıştı.

"Bülent Ersoy'un durumu çok iyi"

Ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında konuşan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal da, "Bülent Ersoy Hanımefendi, dün sabah bir mide şikayetiyle hastanemize başvurdu. Kendisinde eski bir ülser rahatsızlığı da vardı. Bundan kaynaklı bir küçük kanaması vardı. Şuanda her şey kontrol altına alındı. İki ünite kan takviyesi yaptık. Durumu şu anda çok iyi. Dinleniyor ve destek tedavileri devam ediyor. Kendisini bir kaç gün misafir edeceğiz. Tedavisini bitirip taburcu edeceğiz. Kendisinin durumu gayet iyi" dedi.

Rahatsızlanan Bülent Ersoy'un durumu hakkında açıklama

Mide Kanaması, Bülent Ersoy, Sanatçı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rahatsızlanan Bülent Ersoy'un durumu hakkında açıklama - Son Dakika

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