Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan buzağıyı seyyar arabayla veterinere böyle götürdü
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Rahatsızlanan buzağıyı seyyar arabayla veterinere böyle götürdü

1 saat önce

Rahatsızlanan buzağıyı seyyar arabayla veterinere böyle götürdüNİĞDE - Niğde'de yaşlı bir kadın, hastalanan buzağısını tedavi için 3 tekerlekli seyyar arabayla veterinere götürdü.

Rahatsızlanan buzağıyı seyyar arabayla veterinere böyle götürdü

NİĞDE - Niğde'de yaşlı bir kadın, hastalanan buzağısını tedavi için 3 tekerlekli seyyar arabayla veterinere götürdü.

Niğde Merkezde bir kadın yeni doğmuş buzağısının halsiz olduğunu farketti. Buzağıyı komşularından bulduğu 3 tekerlekli seyyar arabaya koyarak veterinerin yolunu tuttu. Paşakapı caddesinde bulunan veterinere götüren kadın daha sonra gözden kayboldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta vatandaşların ilgisini çeken kadın, buzağıyı tedavi ettirip ettirmediği ise bilinmiyor.

Rahatsızlanan buzağıyı seyyar arabayla veterinere böyle götürdü

Niğde, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
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