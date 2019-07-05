Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför ödüllendirildi
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Rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför ödüllendirildi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren minibüs şoförü, plaket ve bir maaşla ödüllendirildi.

Rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför ödüllendirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren minibüs şoförü, plaket ve bir maaşla ödüllendirildi.
Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol, yüksek ateş nedeniyle havale geçiren 3 yaşındaki kız çocuğunu hastaneye yetiştiren minibüs şoförü Halil Şeftali'yi makamında ağırladı.
Duyarlılığı nedeniyle Şeftali'yi tebrik eden İzol, şoförü plaket ve bir maaşla ödüllendirdi.
İzol, yaptığı açıklamada sürücünün insani vazifesini tüm vazifelerinden üstün tuttuğunu belirterek, "Yol kenarında annesinin kucağında havale geçiren küçük yavrumuzu acil bir şekilde hastaneye ulaştırarak memleketimizin ve ülkemizin gönlüne taht kurdu. Ben de kendisini halk kahramanı olarak görüyorum. Kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum, duyarlılığı takdire şayan ve iyi ki bu güzel insanlar var." dedi.
İzol, bu tür duyarlılık gösteren insanların sayısının artması için, bu tarz davranışların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Minibüs şoförü Şeftali de Başkan Yardımcısı İzol'a teşekkür ederek "Aslında bu plaketi ve ödülü kendim için almıyorum. Umuyorum ki bugün yaşadıklarım ve bu ödül birçok insanı aynı davranışı yapmaya teşvik eder. Ben insani görevimi yerine getirdim. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:32 Kaynak: AA
şanlıurfa, siverek, Güncel
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