RAHATSIZLANAN DAVETLİYE DÜĞÜN SAHİBİ DOKTOR İLK YARDIM YAPTI - Son Dakika
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RAHATSIZLANAN DAVETLİYE DÜĞÜN SAHİBİ DOKTOR İLK YARDIM YAPTI

10.09.2022 11:57

Serik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrah Kadir Kumbul, oğullarının sünnet düğününde fenalaşan Ahmet Cengiz Karakayalı'ya (87) ilk müdahaleyi davetli doktor ve hemşirelerle birlikte yaptı.

Serik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrah Kadir Kumbul, oğullarının sünnet düğününde fenalaşan Ahmet Cengiz Karakayalı'ya (87) ilk müdahaleyi davetli doktor ve hemşirelerle birlikte yaptı.

Serik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrah Kadir Kumbul'un 2 oğlunun sünnet düğünü Boğazkent Beachpark'ta gerçekleştirdi. Düğünde davetlilerden Cengiz Karakayalı, masada aniden fenalaştı. Yakınlarının telaşı üzerine sahnedeki sanatçı, anons ederek yaşlı adam için yardım istedi. Düğün sahibi Başhekim Yardımcısı Kumbul ile davetliler arasında yer alan Serik Devlet Hastanesi'nin doktor ve hemşireleri Karakayalı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Karakayalı'ya müdahale edilirken düğüne kısa ara verildi.

Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Karayalı'nın üst solunum yolu rahatsızlığı geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karakayalı tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Ahmet Cengiz, Boğazkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RAHATSIZLANAN DAVETLİYE DÜĞÜN SAHİBİ DOKTOR İLK YARDIM YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: RAHATSIZLANAN DAVETLİYE DÜĞÜN SAHİBİ DOKTOR İLK YARDIM YAPTI - Son Dakika
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