Serik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrah Kadir Kumbul'un 2 oğlunun sünnet düğünü Boğazkent Beachpark'ta gerçekleştirdi. Düğünde davetlilerden Cengiz Karakayalı, masada aniden fenalaştı. Yakınlarının telaşı üzerine sahnedeki sanatçı, anons ederek yaşlı adam için yardım istedi. Düğün sahibi Başhekim Yardımcısı Kumbul ile davetliler arasında yer alan Serik Devlet Hastanesi'nin doktor ve hemşireleri Karakayalı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Karakayalı'ya müdahale edilirken düğüne kısa ara verildi.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Ahmet Cengiz, Boğazkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › RAHATSIZLANAN DAVETLİYE DÜĞÜN SAHİBİ DOKTOR İLK YARDIM YAPTI - Son Dakika

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