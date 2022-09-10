Serik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrah Kadir Kumbul, 2 oğlu için Boğazkent Beachpark'ta sünnet düğünü yaptı. Düğünde davetlilerden Cengiz Karakayalı, masada aniden fenalaştı. Sahnedeki sanatçı, anons ederek Karakayalı için yardım istedi. Düğün sahibi Başhekim Yardımcısı Kumbul ile davetliler arasında yer alan Serik Devlet Hastanesi'nin doktor ve hemşireleri Karakayalı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Karakayalı'ya müdahale edilirken düğüne kısa ara verildi.Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen, üst solunum yolu rahatsızlığı geçirdiği belirlenen Cengiz Karakayalı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Ahmet Cengiz, Boğazkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rahatsızlanan davetliye ilk müdahaleyi düğün sahibi doktor yaptı - Son Dakika

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