Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu
Son Dakika Güncel Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu - Son Dakika

Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu

6 saat önce

Rahatsızlanan esnafın yardımına Gebze zabıtası koştu.

Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu, System.String[]

Rahatsızlanan esnafın yardımına Gebze zabıtası koştu.


Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri'nde her hafta kurulan Cuma pazarı esnaflarından biri işini yaptığı sırada rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Rahatsızlanarak yere yığılan esnafa ilk müdahaleyi, o esnada görev başında olan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memurları yaptı. Zabıtalar tarafından ilk yardım yapılan esnafa, Pazar yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay anında pazarda olan vatandaşlar, duyarlı davranışlarından ötürü Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Mevlana Celaleddin Rumi, Pazaryeri, Zabıta, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 22:21:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]