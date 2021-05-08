Rahatsızlanan gemi personeli İstanbul'da tahliye edildi - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan Mısır'a gitmekte olan kuru yük gemisinden acil tıbbi yardım talebi alınması üzerine rahatsızlanan personel, ekiplerimizce tahliye edilerek Rumelifeneri 'nde ambulansa teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ukrayna 'dan Mısır 'a giden bir kuru yük gemisinde rahatsızlanan personelin tahliye edildiğini bildirdi.

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