RAHATSIZLANAN İKİZLER İÇİN UMKE SEFERBER OLDU - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan ikizler Zeliha ve Fidan Polat (8) için UMKE seferber oldu. Yol açılıp evlerinden paletli ambulansla alınan ikizler hastaneye ulaştırıldı.

Bozova ilçesinin kırsal Yaslıca Mahallesi'nde yaşayan Polat ailesi, ikiz çocukları Zeliha ve Fidan (8) rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri, yüksek ateş şikayeti görülen ikizleri almaya gidemedi. Bunun üzerine UMKE'den yardım istendi. Kar kalınlığının 50 santimi bulduğu bölgeye giden ekipler, iş makinesiyle yolun açılmasının ardından ikizlere ulaştı. İlk müdahalesi yapılan ikizler, görevlilerinin kucaklarında paletli ambulansa taşınarak Bozova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerden gelen ihbarlara UMKE ekibinin yönlendirildiğini ve rahatsızlanan kişilerin hastaneye ulaşımının sağlandığını ifade etti. Gülüm, gece saatlerinde doğum sancısı tutunca evinden alınıp hastaneye ulaştırılan kadının sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiğini belirtti.