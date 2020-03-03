Rahatsızlanan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahatsızlanan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü - Son Dakika

Rahatsızlanan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü

16 dakika önce

Çorum'da halk otobüsünde rahatsızlanan kadın, aynı otobüsle hastaneye götürüldü.

Çorum'da halk otobüsünde rahatsızlanan kadın, aynı otobüsle hastaneye götürüldü.

Mimar Sinan-Buharaevler seferini yapan özel halk otobüsüne binen bir kadın, kısa süre sonra rahatsızlandı.

Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği kadının fenalaşması üzerine otobüs şoförü Servet Akkaya, güzergahından ayrılarak Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.

Astım hastası olduğu öğrenilen kadın, hastane önünde görevliler tarafından otobüsten sedye ile alınarak acil servise kaldırıldı.

Kadının, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada kadının rahatsızlanması ve ardından yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Rahatsızlanan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü
Can Yaman'a kadın hayranından şaşırtan suçlama: Beni dövüp mekandan attırdı Kenya, koronavirüs sonrası maske ihracatını yasakladı Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:23:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rahatsızlanan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]