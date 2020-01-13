Rahatsızlanan kadını otobüsle acile götürdü - Son Dakika
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Rahatsızlanan kadını otobüsle acile götürdü

6 saat önce

DÜZCE'de, özel halk otobüsü şoförü İsmail Taşkaya, rahatsızlanan kadın yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü.

Rahatsızlanan kadını otobüsle acile götürdü, System.String[]

DÜZCE'de, özel halk otobüsü şoförü İsmail Taşkaya, rahatsızlanan kadın yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü. Acil servisin önüne kadar gelen otobüsten sedye ile alınan kadın tedavisi sürüyor.

Düzce'de özel halk otobüsü şoförü İsmail Taşkaya, Sarayyeri Mahallesi ile Düzce şehir merkezi arasında sefer yaptığı sırada kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. İsmail Taşkaya yolculardan ve amirinden izin alarak hemen hastaneye doğru hareket etti. Otobüs, Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinin önünde dururken, sedyeye alınan kadın hastaneye alındı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOLCULARDAN İZİN İSTEDİ

İsmail Taşkaya yolculardan ve amirinden izin alarak rahatsızlanan kadını hastaneye götürdüğünü belirterek, "Sabah Sarayyeri servisini yapıyordum. 08.30 sıralarında otobüse Sarayyeri'nden bir bayan bindi. Yolcular bayanın fenalaştığını söylediler. Arabayı sağ tarafa çektik, bayanı aşağı indirdik. Bayan istifra edeceğini söyledi. Bayanın yüzünü yıkadık. Bayan daha sonra bayıldı. Daha sonra biraz kendisine gelir gibi oldu, ancak tekrar bayıldı. Yolculara bayanı hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledim. Yolcular onay verince amirimi aradım. Hattan çıkıyorum diye bilgi verdim. Onay gelince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüm. İlk müdahalesi yapıldı ve bayanı acil servise aldılar" dedi.

Taşkaya eğitimler aldıklarını ifade ederek, "Bu konularla ilgili olarak sürekli eğitim alıyoruz. Seminerlerimiz devam ediyor. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın bilgisi var. Bütün arkadaşlarımız acil durumlarda ne yapacağını çok iyi biliyor. Bu konuda bütün şoför arkadaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Çünkü can meselesi. 1 saniyenin bile önemi var. Hayat kurtarmak gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'TANIDIĞI OLMASA BEN BEKLERDİM'

Taşkaya fenalaşan kadını aynı otobüste bulunan başka bir arkadaşına teslim ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Acil önüne kadar gittik. Güvenlik görevlisi arkadaşlar sedye getirdiler. Ben hastayı sedyeye yatırdım ve teslim ettim. Araçta sordum tanıyan var mı? diye. Aynı mahalleden bir arkadaşı varmış. Kendisine bıraktım. Kendisi olmasa ben beklerdim. Arkadaşına teslim edince ben döndüm hattıma kaldığım yerden devam ettim."


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:52 Kaynak: DHA
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