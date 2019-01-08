Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Paletli Ambulansla Taşındı

Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Paletli Ambulansla Taşındı

43 dakika önce

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Yığılca ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Paletli Ambulansla Taşındı, System.String[]
Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Yığılca ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yığılca ilçesine bağlı Ahmetçiler köyünde yaşayan Yaşar Türken (63), tansiyonunun yükselmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığı bölgeye gitmek üzere paletli ambulansla yola çıktı.

Türken ailesinin evine yaklaşık 1 saatte ulaşabilen ekipler, burada yapılan ilk kontrollerinin arından hastayı Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Türken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Yaşar, Düzce, Yığılca, Güncel
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