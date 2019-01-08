Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Paletli Ambulansla Taşındı

Düzce
'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Yığılca
ilçesinde hastalanan bir kişi, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yığılca ilçesine bağlı Ahmetçiler köyünde yaşayan Yaşar
Türken (63), tansiyonunun yükselmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığı bölgeye gitmek üzere paletli ambulansla yola çıktı.
Türken ailesinin evine yaklaşık 1 saatte ulaşabilen ekipler, burada yapılan ilk kontrollerinin arından hastayı Yığılca Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Türken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.