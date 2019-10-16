Rahatsızlanan köpeğin imdadına jandarma ve korucular yetişti

Siirt'in Şirvan ilçesinde yediği yemekten zehirlendiği şüphelenilen köpek, jandarma ve güvenlik korucularının desteğiyle Hayvan Hastanesine ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Oya köyünde görev yapan güvenlik korucuları, "Halaç" adlı köpeğin köyde rahatsızlandığını fark edince durumu karakola bildirdi.

Jandarma ve güvenlik korucularının desteğiyle bir araca bindirilen köpek 65 kilometre yol kat edilerek Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi.

Hastaneye yatırılan Halaç'ın tedavisine başladı.

Güvenlik korucusu Müslüm Yeyrek, görev yaptıkları nöbet kulübesinde duran bir köpeğin rahatsızlandığını fark edince tedavi edilmesi için harekete geçtiklerini söyledi.

Yeyrek, "Sağ olsun komutanımız gerekli desteği sağlayarak köpeği hastaneye ulaştırmamızı sağladı." dedi.