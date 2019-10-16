Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan köpeğin imdadına jandarma ve korucular yetişti - SİİRT
Son Dakika Güncel Rahatsızlanan köpeğin imdadına jandarma ve korucular yetişti - SİİRT

Rahatsızlanan köpeğin imdadına jandarma ve korucular yetişti - SİİRT

1 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde yediği yemekten zehirlendiği şüphelenilen köpek, jandarma ve güvenlik korucularının desteğiyle Hayvan Hastanesine ulaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yediği yemekten zehirlendiği şüphelenilen köpek, jandarma ve güvenlik korucularının desteğiyle Hayvan Hastanesine ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Oya köyünde görev yapan güvenlik korucuları, "Halaç" adlı köpeğin köyde rahatsızlandığını fark edince durumu karakola bildirdi.

Jandarma ve güvenlik korucularının desteğiyle bir araca bindirilen köpek 65 kilometre yol kat edilerek Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi.

Hastaneye yatırılan Halaç'ın tedavisine başladı.

Güvenlik korucusu Müslüm Yeyrek, görev yaptıkları nöbet kulübesinde duran bir köpeğin rahatsızlandığını fark edince tedavi edilmesi için harekete geçtiklerini söyledi.

Yeyrek, "Sağ olsun komutanımız gerekli desteği sağlayarak köpeği hastaneye ulaştırmamızı sağladı." dedi.

Rahatsızlanan köpeğin imdadına jandarma ve korucular yetişti - SİİRT

Jandarma, Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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