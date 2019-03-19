Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan Obezite Hastası Kadın Merdivenli Araçla İndirildi

Rahatsızlanan Obezite Hastası Kadın Merdivenli Araçla İndirildi

30 dakika önce

Rahatsızlanan obezite hastası kadın merdivenli araçla indirildi Adana'da 3. katta bulunan evinden merdivenli kurtarma aracıyla indirilen 60 yaşındaki kadın 112 sağlık ekiplerine teslim edildiADANA - Adana'da rahatsızlanan obezite hastasının yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Rahatsızlanan obezite hastası kadın merdivenli araçla indirildi
Adana'da 3. katta bulunan evinden merdivenli kurtarma aracıyla indirilen 60 yaşındaki kadın 112 sağlık ekiplerine teslim edildi

ADANA - Adana'da rahatsızlanan obezite hastasının yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekipler, binanın 3. katında yaşayan kadını merdivenli araç ile kurtararak 112 ekiplerine teslim etti.
Olay, merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi 4334 Sokakta meydana geldi. Kilosu 150'ye ulaşan obezite hastası Yeter Temel evinde rahatsızlanınca eşi Kenan Temel İtfaiye CANKUR ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekip, kadını 3. katta bulunan evinden merdivenli kurtarma aracı ile alarak aşağıda bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

İtfaiye, Genel
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