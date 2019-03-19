Rahatsızlanan Obezite Hastası Kadın Merdivenli Araçla İndirildi
30 dakika önce
Rahatsızlanan obezite hastası kadın merdivenli araçla indirildi Adana'da 3. katta bulunan evinden merdivenli kurtarma aracıyla indirilen 60 yaşındaki kadın 112 sağlık ekiplerine teslim edildiADANA - Adana'da rahatsızlanan obezite hastasının yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Rahatsızlanan obezite hastası kadın merdivenli araçla indirildi Adana
'da 3. katta bulunan evinden merdivenli kurtarma aracıyla indirilen 60 yaşındaki kadın 112 sağlık ekiplerine teslim edildi
ADANA - Adana'da rahatsızlanan obezite hastasının yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekipler, binanın 3. katında yaşayan kadını merdivenli araç ile kurtararak 112 ekiplerine teslim etti.
Olay, merkez Yüreğir
ilçesi, Kışla Mahallesi 4334 Sokakta meydana geldi. Kilosu 150'ye ulaşan obezite hastası Yeter Temel evinde rahatsızlanınca eşi Kenan Temel İtfaiye
CANKUR ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekip, kadını 3. katta bulunan evinden merdivenli kurtarma aracı ile alarak aşağıda bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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