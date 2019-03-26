Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan Öğretmen 8 Saatlik Çalışmayla Hastaneye Ulaştırıldı

Rahatsızlanan Öğretmen 8 Saatlik Çalışmayla Hastaneye Ulaştırıldı

2 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinin yolu kar nedeniyle kapanan Bozpınar köyünde rahatsızlanan öğretmen, ekiplerin 8 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Rahatsızlanan Öğretmen 8 Saatlik Çalışmayla Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinin yolu kar nedeniyle kapanan Bozpınar köyünde rahatsızlanan öğretmen, ekiplerin 8 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya Jandarma Karakol Komutanlığına Hizan ilçesine bağlı Bozpınar köyünde görevli öğretmen Eyüp Yalvaç'ın kalp rahatsızlığı şikayeti olduğu bildirilerek destek talebinde bulunuldu.

Yolu kar nedeniyle kapanan Bozpınar köyüne 112 Acil Servis ekiplerinin ulaşamaması nedeniyle, bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğine bilgi verildi.

Bunun üzerine iş makinesi operatörü Zübeyir Gergef, köye ulaştı. Gergef yol açma çalışmasının ardından iş makinesiyle getirdiği Yalvaç'ı Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Oya köyünde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırdı.

Ambulansa alınan Yalvaç, yaklaşık 8 saat süren mücadele sonucu Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalvaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:55 Kaynak: AA

Kar, Yalvaç, Hizan, Güncel
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