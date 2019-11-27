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Rahatsızlanan sürücünün imdadına trafik ekibi yetişti
6 saat önce
Diyarbakır'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:56 Kaynak: AA
Diyarbakır'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi girişinde yaptığı uygulama sırasında kavşağa doğru gelen bir otomobilin aniden durduğunu fark etti. Polisler, vatandaşı araç içerisinden çıkararak ilk müdahalede bulundu.
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