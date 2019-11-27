Son Dakika Haberleri: Rahatsızlanan sürücünün imdadına trafik ekibi yetişti
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Rahatsızlanan sürücünün imdadına trafik ekibi yetişti

6 saat önce

Diyarbakır'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı.

Diyarbakır'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi girişinde yaptığı uygulama sırasında kavşağa doğru gelen bir otomobilin aniden durduğunu fark etti. Polisler, vatandaşı araç içerisinden çıkararak ilk müdahalede bulundu.

Rahatsızlanan sürücünün imdadına trafik ekibi yetişti

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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