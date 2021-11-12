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Rahatsızlanan yolcuyu saniyelerle yarışarak hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Rahatsızlanan yolcuyu saniyelerle yarışarak hastaneye yetiştirdi

12.11.2021 17:33
Rahatsızlanan yolcuyu saniyelerle yarışarak hastaneye yetiştirdi

Malatya'da özel halk otobüsü şoförü Necdet Büker, yolcularından birinin aniden rahatsızlandığını görünce vakit kaybetmeden direksiyonu en yakındaki hastaneye kırdı.

Malatya'da özel halk otobüsü şoförü Necdet Büker, yolcularından birinin aniden rahatsızlandığını görünce vakit kaybetmeden direksiyonu en yakındaki hastaneye kırdı. İçerisinde yolcularla birlikte acil servise giren otobüste yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ'a ait Bostanbaşı-Merkez hattında çalışan özel halk otobüsü seyir halindeyken yolculardan biri rahatsızlandı. Yolcunun fenalaştığını gören otobüs şoförü Necdet Büker, hemen otobüsü durdurup hastanın yanına giderek ilk müdahalede bulundu. Büker, daha sonra güzergahından çıkarak en yakın hastane olan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yolunu tuttu. İçindeki yolcularla birlikte hızla hastanenin acil servisinin önüne kadar hastayı getiren kahraman şoför, hastayı kısa sürede sağlık görevlilerine teslim ederek hayati bir müdahalede bulundu. Bir süre hastane önünde bekleyen otobüs şoförü Necdet Büker, hastanın durumunun iyiye gitmesi üzerine buradan ayrılarak yeniden görevinin başına geçti.

Şoförün bu davranışı hem diğer yolculardan hem de hastanede bulunan vatandaşlardan büyük takdir topladı.

"İnsanlık görevi olarak da onu yapmam gerekiyordu"

Rahatsızlanan hastanın durumun iyi olduğu öğrenilirken, hayat kurtaran Şoför Necdet Büker yaşadığı bu anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

55 yaşındaki Büker, merkezden çıktıktan kısa bir süre sonra yolculardan birinin rahatsızlandığını belirterek "Araçta yolcular vardı yoğundu. Sıtmapınar'ındaki Ziraat Bankası'nın oraya geldiğimde şahıs arabanın içine düştü bayıldı. O an ben biraz panikledim" dedi. O sırada ambulansın da arandığını söyleyen Büker, "Ben ambulans daha gelemeden biran önce hastayı acile yetiştirmek istedim. İnsanlık görevi olarak da onu yapmam gerekiyordu. İlerledim, belediyenin orada yolcumu indirdim devam ettim. İleride istasyon kavşağının orada trafik karışık gidiyordu. Polislerin yardımıyla yolu açıldı. Direk hızlı vaziyette acile gittim, kapıları tamamen açtım. Hemen sedyeye aldılar hastayı. Orada dedim ki benim yapabileceğim bir şey var mı. Yetkililer sen yoluna devam edebilirsin seferinden geri kalma. Yapacağınız işlemi yapmışsınız dediler. Ben de seferime devam ettim" şeklinde konuştu. - MALATYA

Rahatsızlanan yolcuyu saniyelerle yarışarak hastaneye yetiştirdi
Rahatsızlanan yolcuyu saniyelerle yarışarak hastaneye yetiştirdi
Rahatsızlanan yolcuyu saniyelerle yarışarak hastaneye yetiştirdi
Rahatsızlanan yolcuyu saniyelerle yarışarak hastaneye yetiştirdi
Rahatsızlanan yolcuyu saniyelerle yarışarak hastaneye yetiştirdi

Halk Otobüsü, Malatya, Hastane, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rahatsızlanan yolcuyu saniyelerle yarışarak hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


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