Rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı - Son Dakika

Rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı

6 saat önce

Sivas'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı.

Rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı, System.String[]

Sivas'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker memleketine uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevine yapan 1999/4 Tertip Piyade Er Mustafa Geçgel (25) geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Geçgel, hastane morgu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Törene, Geçgel'in ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu ve il protokolü katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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