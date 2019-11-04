Raheem Sterling için çılgın teklif!

Spor Arena Dış Haberler | İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Manchester City forması giyen yıldız oyuncu Raheem Sterling için kesenin ağzını açtı.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; İspanyol devi, İngiliz oyuncu için 81 milyon avro ve Gareth Bale'i teklif edecek. Söz konusu haberde, 2020'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Real Madrid'in bu transferde ısrarcı olacağı kaydedildi.



Real Madrid'in, İngiltere'nin Kosova ve Karadağ ile oynayacağı maçlara temsilci yollamaya hazırlandığının belirtildiği haberde; Pep Guardiola'nın Gareth Bale'i takımında istemediğine de yer verildi.



Geçtiğimiz transfer döneminde de Madrid Genel Müdürü Jose Angel Sanchez, Raheem Sterling'i transfer etmek istemiş ancak başarısız olmuştu.



24 yaşındaki Raheem Sterling, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 10 maçta 7 kez rakip fileleri sarstı.



Golcü oyuncu, 2015 yılında Liverpool'dan Manchester City'e 63 milyon avro karşılığında transfer olmuştu.