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Rahibenin aşkı 400 yıllık manastırın sonunu mu getirdi?
6 saat önce
İtalya'da terk edilmiş haldeyken dört yıl önce yeniden açılan yaklaşık 400 yıllık Sansepolcro Padri Cappuccini Manastırı yeniden kapanıyor. Bu ani ve beklenmedik kapatma kararının ardında ise manastırı eski günlerine döndüren başrahibenin aşık olarak kiliseden ayrılması yatıyor.
İtalya'da terk edilmiş haldeyken dört yıl önce yeniden açılan yaklaşık 400 yıllık Sansepolcro Padri Cappuccini Manastırı yeniden kapanıyor. Bu ani ve beklenmedik kapatma kararının ardında ise manastırı eski günlerine döndüren başrahibenin aşık olarak kiliseden ayrılması yatıyor.
1611 yılında Arezzo yakınlarında kurulan Sansepolcro Padri Capuccini Manastırı terk edilmiş haldeyken 2015 yılında yeniden restore edilerek kullanıma açıldı. 19 yataklı manastıra yeniden hayat veren ve din turizmine katan rahibe Maria Teresa Saccente, İtalyan basınına yansıyan haberlere göre manastırın yeniden kapılarını kapatmasının da nedeni oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:54
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