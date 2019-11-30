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Rahibeye tecavüz etmekle suçlanan Piskopos hakim karşısında
6 saat önce
Rahibeye tecavüz etmekle suçlanan Piskopos hakim karşısında
Hindistan'da bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan bir Piskopos hakim karşısına çıktı. Franco Mulakkal adlı Piskopos, 2014 - 2016 yılları arasında işlediği iddia edilen suçlardan hüküm giymesi halinde müebbet hapis cezası alabilecek.
Piskopos Mulakkal'a karşı ülkede uzun zamandır gösteriler düzenleniyordu. Bir rahibeye birden fazla kez tecavüz etmekle suçlanan Mulakkal, Hindistan'da İsa'nın Misyonerleri grubunun başında bulunuyordu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:43
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