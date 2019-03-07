Rahibin Tacizini Gizleyen Kardinale Hapis Cezası
1 saat önce
LYON mahkemesi, Fransa'nın önde gelen Katolik din adamlarından biri olan 68 yaşındaki Kardinal Barbarin'i, Fransa'nın en önemli kilisesinde 2014 temmuz ve 2015 haziran aylarında bir rahibin çocuklara karşı işlediği cinsel tacizi mahkemeye bildirmeyip gizlemekten suçlu bularak 6 aylık askıya...
LYON mahkemesi, Fransa
'nın önde gelen Katolik din adamlarından biri olan 68 yaşındaki Kardinal Barbarin'i, Fransa'nın en önemli kilisesinde 2014 temmuz ve 2015 haziran aylarında bir rahibin çocuklara karşı işlediği cinsel tacizi mahkemeye bildirmeyip gizlemekten suçlu bularak 6 aylık askıya alınmış hapis cezası verdi.
ZAMAN AŞIMINI BEKLEMİŞLER
Rahip Bernard Preynat'in tacizine uğrayan mağdurlar, Kardinal Barbarin ve diğer kilise çalışanlarının Rahip Preynat'ı yıllarca koruduğunu ancak zaman aşımı sebebiyle Kardinalin serbest bırakılacağını beklediklerini söyledi. Savcı ise suçlamaya karşı herhangi hukuki ispatın olmadığını belirtti. 1970 ile 1980 yılları arasında erkek izcileri taciz ettiğini itiraf eden rahibin ayrıca yargılanacağı belirtildi. Fransa'da 2018 Nisan ayında başlayan duruşma dokümanların tercümesi için ertelenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:15
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