Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Etkinliği

6 saat önce

KETEM Projesi kapsamında Sivas'ın Suşehri ilçesi Halk Eğitim Merkezinde, dünyada kadınlarda görülen meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülen rahim ağzı kanseri hakkında halka bilgilendirme yapıldı.

Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Etkinliği, System.String[]

KETEM Projesi kapsamında Sivas'ın Suşehri ilçesi Halk Eğitim Merkezinde, dünyada kadınlarda görülen meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülen rahim ağzı kanseri hakkında halka bilgilendirme yapıldı.


Suşehri Halk Eğitim Konferans salonunda Suşehri İlçe Sağlık müdürü Dr. Betül Çubuk ve Suşehri Devlet hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hülya Toklucu tarafından kadınlara bilgi verildi.


Suşehri İlçe Sağlık müdürü Dr. Betül Çubuk, Rahim Ağzı Kanseri nedir, belirtileri


nelerdir, nasıl önlenir ve aşının önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Suşehri Devlet hastanesi Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Hülya Toklucu ise, Rahim Ağzı Kanseri erken teşhis edilmediğinde neler olabileceğini ve tedavisinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.


Suşehri ilçesi KETEM Müdürlüğü tarafında dinleyicilere konunun anlamıyla ilgili broşür dağıtılıp yeşil kurdele takıldı. - SİVAS

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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