Rahim Bölgesinden Bebek Büyüklüğünde Kist Çıkarıldı

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, laparoskopik cerrahi yöntemiyle bir hastanın rahim bölgesinden yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde kist çıkarıldı.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, laparoskopik cerrahi yöntemiyle bir hastanın rahim bölgesinden yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde kist çıkarıldı.



Siverek ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi N.B. (53) şiddetli kanama ve ağrı şikayetiyle HRÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.



Yapılan tetkiklerde hastanın rahim bölgesinde kist olduğu ve acil ameliyat edilmesi gerektiği belirlendi.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın rahim bölgesinden laparoskopik cerrahi yöntemiyle yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde kitle alındı.



Doç. Dr. Sak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki saat süren ameliyatın, Türkiye'de sayılı merkezde yapıldığını söyledi.



Hastanın kendilerine şiddetli ağrı ve kanama şikayetiyle geldiğini belirten Sak, "Türkiye'de her 3 kadından birinde bu tür vakalar görülüyor. Gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastamızın rahim bölgesinden yaklaşık 20 santimetrelik, bir bebek büyüklüğünde kitle çıkardık. Ameliyatın kapalı yöntemle yapılması çok önemli, hasta kısa sürede toparlanıyor. Daha az kanaması oluyor. Açık cerrahide 7-10 günde toparlanırken kapalı yöntemle hasta 2 günde taburcu oluyor." diye konuştu.



Sak, bu tür büyük kistlerin kapalı yöntem cerrahi ile alınmasının zor olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bu tür vakalara bölgede ve Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde kapalı yöntemle müdahale ediliyor. Vatandaşlarımız bu tür vakalar için bize başvurabilir. Hastanemiz birçok imkana sahip. Özel merkezlere gidip büyük paralar ödeyip sıkıntıya düşmesinler. Geçen yıl da hastanemizde kurulan tüp bebek servisiyle vatandaşların dışarıya gitmesinin önüne geçtik. Bunun yanında dışarıda sonuç alamayıp bizlere başvuran birçok insan, tüp bebek sayesinde bebeğini kucağına aldı. Tüp bebek servisimiz her türlü vakaya cevap verebilecek seviyede. Kesinlikle şunu da ifade edebilirim; dünya ortalamasıyla eş değer imkanlara sahibiz."

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti

Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt

Bakan Albayrak, 'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var'

Fındık İhracatı Geçen Yıl 1,6 Milyar Dolar Kazandırdı