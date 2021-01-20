Rahim kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor - Son Dakika

Rahim kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

20.01.2021 11:47
Rahim kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Öge, özellikle 51 ila 60 yaş arasındaki kadınlarda artan rahim iç zarı kalınlıklarının kanser riski taşıyabileceğini belirterek, şikayeti olan hastaların muhakkak doktora gitmesini önerdi.

Prof. Dr. Öge, yaptığı yazılı açıklamada, kadınların menopoza geçiş süreçlerinin ve sonrasının dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, çoğu rahim kanseri hastanın erken tanı sayesinde sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Menopoz dönemindeki şikayetleri ciddiye almayan ya da doktora gitmekten çekinen hastaların zaman kaybettiğini dile getiren Öge, "Genellikle hastalar ya umursamıyor ya da doktora gitmekten korkuyor. Menopoz sonrasında oluşan kanamalarda çoğunlukla hastaneye başvuran hastaların büyük bir kısmı erken tanı alarak rahim kanseri dolayısıyla tedavi görüyor. Hastaneye gitmekten ve şikayetinizi dile getirmekten korkmayın." ifadelerini kullandı.

"Aile bireylerine büyük görev düşüyor"

Öge, ailelerdeki yaşlı bireylerin düzenli doktor kontrollerinin yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle 51 ila 60 yaş arasında rahim iç zarı kalınlıklarının dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. 53 yaşından sonra iyi huylu gibi gözüken bazı rahim iç zar kalınlıklarında bile kanser bulunabiliyor. Menopoz dönemi kadın hayatında uzun bir zaman dilimini kapsamakla beraber önemli bir yer tutuyor. Bu durumda aile bireylerine büyük görev düşüyor. Annelerimizin ve büyükannelerimizin özellikle kanama veya lekelenme şeklindeki şikayetleri olduğunda bu konuda doktora gitmekten imtina etmemeleri gerekiyor. Büyüklerimizin takibini yaparak kontrollerinin yapılmasını sağlamak da aile içindeki genç bireylerin görevi. Yaşlılarımızın sağlıklı ve uzun bir ömür geçirebilmesi için duyarlı olmalıyız."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rahim kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor - Son Dakika


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