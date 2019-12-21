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Rahip Brunson'dan S-400'lere... ABD, Türkiye'ye yaptırım kararı alma noktasına nasıl geldi?
6 saat önce
ABD Senatosu'nun geçtiğimiz hafta Türkiye'ye yaptırım kararını onayladı. Bu kapsamda Türkiye'ye F-35 satışı durdurulacak, bazı ekonomik yaptırımlar uygulanacak. Peki ama NATO'nun en büyük 2 ordusuna sahip ülkeleri olan ABD ile Türkiye bu noktaya nasıl geldi?
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında son yıllarda artan siyasi gerilim iki NATO müttefiki ülkenin art arda gelen yaptırım tehditleriyle çalkantılı bir dönem geçiriyor.
ABD Senatosu'nun 17 Aralık tarihinde Türkiye'ye yaptırım kararı tasarısını onaylaması sonrası, Ankara'dan sert tepki gelmişti. ABD Başkanı Trump da cuma akşamı tasarıya imza atarak, "son 2 senedir askıda kalan Türkiye'ye yaptırım" kararının fiili olarak uygulanmasının önünü açtı.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:03
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